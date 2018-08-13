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    Центром Одеси ходив п’яний молодик і бив дівчат. Постраждала вагітна

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    Центром Одеси ходив п’яний молодик і бив дівчат. Постраждала вагітна

    Від рук неадекватного пішохода постраждали ще як мінімум шість жінок

    В центрі Одеси затримали молодика, який, будучи в стані наркотичного сп'яніння, йшов по вулиці і бив усіх, хто траплявся йому під руку. Про інцидент повідомила одеситка Оксана Садиченко, якій також дісталося від чоловіка.

    «Я зупинилася, щоб подивитися контакт в телефоні. Через мить я відчула різкий біль в районі сонячного сплетіння. Я зігнулася в три погибелі і тільки потім я зрозуміла, що це був чийсь удар. Я присіла, закрила очі і почала кричати. До мене підбігли люди, і через мить я почула ще один жіночий крик», - розповіла потерпіла.

    Від рук неадекватного пішохода постраждали ще як мінімум шість жінок - одну з них він вдарив ліктем в обличчя, інший зламав ніс, крім того, постраждала вагітна жінка, яку хуліган вдарив в живіт.

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    Центром Одеси ходив п’яний молодик і бив дівчат. Постраждала вагітна
    Центром Одеси ходив п’яний молодик і бив дівчат. Постраждала вагітна

    Молодика скрутили перехожі і утримували до приїзду правоохоронців.

    В патрульної поліції Одеси прокоментували, що чоловік затриманий і доставлений у відділення поліції.

    Джерело: Думская

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