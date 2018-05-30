Чиновники Одещини перерахують частину своєї зарплатні на оздоровлення дітей з Донбасу

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Одноденна заробітна плата піде на відпочинок маленьких українців

Співробітники Одеської обласної державної адміністрації перерахують кошти у розмірі одноденної заробітної плати на оздоровлення та відпочинок маленьких мешканців Донецької та Луганської областей. Ініціативу мають підтримати і представники бізнесу.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

«Минулого року співробітники Одеської ОДА підтримали таку ініціативу та перерахували одноденну заробітну плату на оздоровлення дітей з Луганської та Донецької областей. За це я їм дуже вдячний. Впевнений, що цього року ми можемо зробити так, аби ще більше дітей з прифронтової зони мали змогу відпочити у нашому регіоні біля моря. Окрім того, я звернуся до наших бізнесменів — я впевнений, вони також підтримають таку ініціативу», — підкреслив Максим Степанов.



Нагадаємо, минулого року протягом двох тижнів у серпні в Одеській області відпочивали понад 70 дітей з різних населених пунктів Луганської та Донецької областей.