Дитинчата лані з'явилися на світ в Одеському зоопарку



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Вихованці Одеського зоопарку - європейські плямисті і білі лані - обзавелися потомством

В Одеському зоопарку - нове поповнення.

На цей раз дитинчата з'явилися у європейських плямистих і білих ланей. Малюкам всього кілька днів, але вони вже проявляють цікавість і грайливу вдачу, а також маюють відмінний апетит.

Зараз маленькі лані знаходяться під постійним наглядом матерів, з цікавістю знайомлячись з навколишнім світом.

Імен у новонароджених ще немає. За традицією у вересні в зоопарку пройде конкурс «Дай ім'я малюку», де і будуть названі всі дитинчата цього року.