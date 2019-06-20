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    Дитинчата лані з'явилися на світ в Одеському зоопарку

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    Дитинчата лані з'явилися на світ в Одеському зоопарку

    Вихованці Одеського зоопарку - європейські плямисті і білі лані - обзавелися потомством

    В Одеському зоопарку - нове поповнення.

    На цей раз дитинчата з'явилися у європейських плямистих і білих ланей. Малюкам всього кілька днів, але вони вже проявляють цікавість і грайливу вдачу, а також маюють відмінний апетит.

    Зараз маленькі лані знаходяться під постійним наглядом матерів, з цікавістю знайомлячись з навколишнім світом.

    Імен у новонароджених ще немає. За традицією у вересні в зоопарку пройде конкурс «Дай ім'я малюку», де і будуть названі всі дитинчата цього року.

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