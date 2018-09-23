До приватного будинку в Одесі кинули вибуховий пакет



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Вибуховий пакет підкинули в коробці з детонаторами

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху, який стався сьогодні в Малиновському районі Одеси. Як повідомили в ГУНП, на місці працює слідчо-оперативна група Хмельницького відділення поліції і фахівці-вибухотехніки.

Вибух стався на Горизонтальної вулиці.

Як стало відомо, у двір приватного будинку підкинули вибуховий пакет. В результаті вибито 3 вікна. Постраждалих немає.

Вибуховий пакет підкинули в коробці з детонаторами і патронами.

За даними поліції, інцидент може бути пов'язаний з майновим спором, в який залучені господарі житла.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Джерело: Думская