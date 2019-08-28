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    Фестиваль «Можливості» для дітей з особливими потребами проведуть в Одесі

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    Фестиваль «Можливості» для дітей з особливими потребами проведуть в Одесі

    Діти з особливими потребами та їх батьки зможуть поспілкуватися, обмінятися досвідом і отримати індивідуальні консультації лікарів

    З 28 по 30 серпня 2019 року з 10:00 до 18:00 у дитячому центрі «Молода Гвардія» проведуть фестиваль «Можливості» для дітей з особливими потребами.

    Мета фестивалю - створити простір для спілкування, обміну досвідом та надання можливостей для самореалізації дітей з особливими потребами та їх батьків.

    Для маленьких учасників фестивалю будуть організовані цікаві майстер-класи та розважальна програма, а для їхніх батьків - тренінги, лекції, спортивні та культурні заходи.

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    На фестивалі будуть працювати три постійні локації:

    • зона фізичного здоров'я - індивідуальні консультації лікарів з питань зміцнення здоров'я;
    • зона психологічного здоров'я - індивідуальні консультації фахівців-психологів;
    • інформаційна зона - надання інформації про методи підтримання здоров'я і профілактики захворювань.

    Фестиваль організований за підтримки громадської організації «Особливі діти», Центру раннього втручання, Центру здоров'я і комунікацій, а також дитячої міської поліклініки №6.

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