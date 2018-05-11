Фестиваль полунички проведуть в Південній Пальмірі

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Свято полуниці триватиме два дні

В Одесі 19 травня у парку Горького стартує яскравий сімейний фестиваль «Свято Полуниці».

Цього року одеситів чекають всілякі страви з полуниці, майстер-класи для дорослих і дітей, ігри, аніматори, конкурси та гран-прі на «Самий полуничний образ».

Організатори влаштують бодіарт- перфоменс на створення образу Королеви Полуниці, а також запрошують всіх долучитися до створення картини з піску із зображенням полуниці!

Увечері на фестивалі всіх чекають запальні майстер-класи сальси і танго від кращих одеських клубів.