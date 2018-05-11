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    Фестиваль полунички проведуть в Південній Пальмірі

    • Сьогодні, 09:59
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    Свято полуниці триватиме два дні

    В Одесі 19 травня у парку Горького стартує яскравий сімейний фестиваль «Свято Полуниці».

    Цього року одеситів чекають всілякі страви з полуниці, майстер-класи для дорослих і дітей, ігри, аніматори, конкурси та гран-прі на «Самий полуничний образ».

    Організатори влаштують бодіарт- перфоменс на створення образу Королеви Полуниці, а також запрошують всіх долучитися до створення картини з піску із зображенням полуниці!

    Увечері на фестивалі всіх чекають запальні майстер-класи сальси і танго від кращих одеських клубів.

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