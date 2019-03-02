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    Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону

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    Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону

    Від домашнього вина до танців: губернатор Одещини влаштував народні гуляння на честь Дня області

    В Одесі гучно відзначили 87-ій день народження області. Уже другий рік поспіль свято пройшло у форматі ярмарку «Скарби Одещини».

    «Фішкою» народних гулянь стали стилізовані «двори» під кожен район області. Там кожен з 26 районів представив свої звичаї, костюми, страви і вироби.

    «Я радий, що святкування Дня області стало справжньою традицією. Цю ярмарок ми назвали «Скарби Одещини», тому що нам дійсно є чим пишатися. І найбільший скарб Одеської області - це люди. Саме вони роблять нашу область такою унікальною! Сьогодні на святі неймовірна атмосфера. І в цьому теж фішка нашої області - ми вміємо і працювати, і добре відпочивати», - привітав гостей на відкритті ярмарку губернатор Одеської області Максим Степанов.

    У деяких «дворах» навіть проводили майстер-класи господинь з приготування мамалиги, юшки, шурпи, каварми. Ними гостей пригощали безкоштовно.

    За словами Степанова, в кожному районі є своя родзинка, тому що всього в області проживає понад 130 національностей.

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    Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону
    Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону
    Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону
    Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону
    Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону
    Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону

    У цьому році на ярмарку додалося більше локацій для дітей та майстер-класів.

    Для них організували розпис хною, аквагрим, плетіння кіс, макіяж, виготовлення виробів з гіпсу, в'язання морських вузлів. Крім того, працював контактний зоопарк, зона розваг з конкурсами та аніматорами, стрілецький тир, виставка-продаж handmade товарів. А ще відвідувачі ярмарку вчилися виготовляти глиняні іграшки, валяти з вовни, плести бісером, а Савранський район вчив усіх плести віники.

    Окремо на ярмарку працювали відомі одеські ресторатори, а на сцені до вечора виступали місцеві групи Premier Project, DukeTime, «Джем бенд», Фелікс Шиндер і кооператив «Гроші вперед» та фольклорні ансамблі.

    Нагадаємо, святкування річниці створення області в форматі ярмарку в 2018 році ініціював голова Одеської ОДА Максим Степанов.

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