Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)

Казкова Південна Пальміра вражає красою навіть взимку

В Одесу нарешті прийшла справжня зима. З незвички 9 градусів морозу відчуваються як мінус 20. Море пручається низьким температурам і не поспішає замерзати, але набережна Ланжерона перетворилася в крижане царство - завдяки штормовому вітру, який кілька днів дув на узбережжі. Величезні бурульки прикрасили навіть знамениті двері Михайла Реви



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фото: Думская/ Олександр Гіманов

Казкова Південна Пальміра вражає красою навіть взимку

В Одесу нарешті прийшла справжня зима. З незвички 9 градусів морозу відчуваються як мінус 20. Море пручається низьким температурам і не поспішає замерзати, але набережна Ланжерона перетворилася в крижане царство - завдяки штормовому вітру, який кілька днів дув на узбережжі. Величезні бурульки прикрасили навіть знамениті двері Михайла Реви (скульптурну композицію Domus Solis).

Деякі одесити, не чекаючи Хрещення, а може тренування заради, занурюються в студені води затоки.