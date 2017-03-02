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    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)

    Казкова Південна Пальміра вражає красою навіть взимку
    В Одесу нарешті прийшла справжня зима. З незвички 9 градусів морозу відчуваються як мінус 20. Море пручається низьким температурам і не поспішає замерзати, але набережна Ланжерона перетворилася в крижане царство - завдяки штормовому вітру, який кілька днів дув на узбережжі. Величезні бурульки прикрасили навіть знамениті двері Михайла Реви
    • Сьогодні, 18:25
    • Розсилка
    фото: Думская/ Олександр Гіманов

    Казкова Південна Пальміра вражає красою навіть взимку

    В Одесу нарешті прийшла справжня зима. З незвички 9 градусів морозу відчуваються як мінус 20. Море пручається низьким температурам і не поспішає замерзати, але набережна Ланжерона перетворилася в крижане царство - завдяки штормовому вітру, який кілька днів дув на узбережжі. Величезні бурульки прикрасили навіть знамениті двері Михайла Реви (скульптурну композицію Domus Solis).

    Деякі одесити, не чекаючи Хрещення, а може тренування заради, занурюються в студені води затоки.

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    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    Крижана краса: у Одесу прийшла справжня зима (фото)
    фото: Думская/ Олександр Гіманов

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