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    Кубок Чорного моря з пляжного регбі відбудеться в Одесі

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    Кубок Чорного моря з пляжного регбі відбудеться в Одесі

    На території пляжу 14-ї ст. В. Фонтану відбудеться міжнародний турнір з пляжного регбі

    3 серпня 2019 року з 15:00 до 20:00 пройде міжнародний турнір "Кубок Чорного моря з пляжного регбі".

    Планується, що в змаганнях візьмуть участь понад 1000 спортсменів - жіночі і чоловічі команди.

    Крім того, організатори підготували для любителів спорту і активного способу життя різноманітну розважальну програму: конкурси, динамічний виступ команди чирлідерів і пляжну вечірку.

    Місце проведення - Центр пляжних видів спорту міста Одеси, 14-а станція Великого Фонтану.

    Відповідне розпорядження про проведення турніру підписав Одеський міський голова.

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