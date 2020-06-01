Малозабезпеченим одеситам призначено допомогу на оплату поcлуг ЖКГ



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Ще 30 одеським сім’ям призначена адресна муніципальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг

29 травня 2020 року відбулося 10 засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають можливості своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.

На засіданні було розглянуто звернення громадян міста Одеси.

Комісією прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 30 громадянам міста Одеси на загальну суму 216,1 тис. грн.

Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги надається громадянам міста в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.