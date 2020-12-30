Медики в Одесі нелегально видавали рецепти на наркотичні засоби

За один бланк від них медики брали 500 грн, а за пігулку Метадону – 180 грн

В Одесі медичні працівники приватного закладу незаконно видавали рецепти на купівлю препаратів з наркотичними речовинами. До них зверталися особи, які не були пацієнтами та не проходили терапію в лікарнях. Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

За даними слідства, працівники медзакладу, де лікували наркозалежних, виписували рецепти на придбання наркотичних ліків людям, які не мали діагнозу наркоманія та не проходили замісну підтримувальну терапію. За кожен такий рецепт їм платили 500 гривень, а за таблетку – 180 гривень.

За силової підтримки бійців спецпідрозділу у приміщенні медцентру провели обшук. Правоохоронці вилучили 81 упаковку різних наркотичних медичних препаратів.

Також вилучили невикористані рецептурні бланки, медичну документацію, розрахункові квитанції про оплату, близько 65 тисяч гривень, ноутбуки та цифрові носії. Окрім того, в приміщенні виявили чоловіка, який щойно придбав у лікаря одну таблетку метадону за 180 гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Після проведення експертиз буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію за ст. 319 (Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.