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    Міцна сім'я - сильна країна: в Одесі пройде сімейний фестиваль до Дня Європи

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    Міцна сім'я - сильна країна: в Одесі пройде сімейний фестиваль до Дня Європи

    18 травня на Приморському бульварі відбудеться благодійний фестиваль «Одна надія для Одеси»

    18 травня 2019 року в Одесі, на Приморському бульварі, пройде благодійне сімейне свято до Дня Європи. Початок - о 12:00.

    Під час фестивалю будуть організовані розваги для дітей: естафети, флорбол, аквагрим, батути, а також безкоштовне роздавання морозива.

    Гостям запропонують взяти участь у лекторії «Все про сім'ю», відвідати фестиваль народів Європи. На учасників чекають призи, безкоштовні сертифікати на відвідування салону краси для дівчат і багато іншого.

    О 16:00 з Грецької площі стартує колона учасників ходи на підтримку сімейних цінностей, яка пройде центральними вулицями міста до пам'ятника Дюку на Приморському бульварі.

    З 18:00 біля пам'ятника Дюку відбудеться концерт.

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