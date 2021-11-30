  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Минулого тижня в Одесі народилося 185 малюків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулого тижня в Одесі народилося 185 малюків

    Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень

    Минулого тижня у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 185 новонароджених, серед яких три пари близнюків.

    Переконливу кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені дівчатка – на світ з'явилися 108 юних одеситок та 77 маленьких одеситів.

    Найбільше новонароджених минулого тижня в Одесі побачили світ у міському пологовому будинку №7 – 48 немовлят.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

    Теги: Одеса одесити немовля пологовий будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Минулого тижня в Одесі народилося 185 малюків