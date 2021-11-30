Минулого тижня в Одесі народилося 185 малюків
Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень
Минулого тижня у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 185 новонароджених, серед яких три пари близнюків.
Переконливу кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені дівчатка – на світ з'явилися 108 юних одеситок та 77 маленьких одеситів.
Найбільше новонароджених минулого тижня в Одесі побачили світ у міському пологовому будинку №7 – 48 немовлят.
Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.