Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)

Протягом наступних днів в Одесі прогнозують штормовий вітер

На вихідних в Одесі вирувала негода. Сильний вітер наробив шкоди на узбережжі Чорного моря та зруйнував терасу на пляжі Nemo, що біля однойменного дельфінарію. Наслідки стихії показали у місцевих телеграм-каналах.

На відео, оприлюднених у мережі, видно зруйновані дошки на терасі пляжу. Їх зірвало сильним штормовим вітром. Видно, як вже вдень 27 листопада об берег все ще б'ються чималі хвилі. На терасі помітно людей. Імовірно, вони будуть ліквідовувати наслідки нічної негоди.

Негода на Одещині спричинена штормом Їлмаз, який прийшов в область напередодні, 26 листопада. Сильні пориви вітру та дощі зберігатимуться й надалі – приблизно до 30 листопада. Протягом наступних днів в Одесі прогнозують штормовий вітер. Через це хвилі на узбережжі піднімуться до 1,8 метра заввишки. Крім цього, регіон накриють дощі.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на 16-й станції Великого Фонтану після шторму Трістан майже повністю зник один з пляжів.