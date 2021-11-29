  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Місцеві жителі готуються ліквідовувати наслідки негоди - Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)
    Місцеві жителі готуються ліквідовувати наслідки негоди
    фото скріншот відео

    Протягом наступних днів в Одесі прогнозують штормовий вітер

    На вихідних в Одесі вирувала негода. Сильний вітер наробив шкоди на узбережжі Чорного моря та зруйнував терасу на пляжі Nemo, що біля однойменного дельфінарію. Наслідки стихії показали у місцевих телеграм-каналах.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)
    Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)
    Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)
    Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)
    Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)
    Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)
    Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)

    На відео, оприлюднених у мережі, видно зруйновані дошки на терасі пляжу. Їх зірвало сильним штормовим вітром. Видно, як вже вдень 27 листопада об берег все ще б'ються чималі хвилі. На терасі помітно людей. Імовірно, вони будуть ліквідовувати наслідки нічної негоди.

    Негода на Одещині спричинена штормом Їлмаз, який прийшов в область напередодні, 26 листопада. Сильні пориви вітру та дощі зберігатимуться й надалі – приблизно до 30 листопада. Протягом наступних днів в Одесі прогнозують штормовий вітер. Через це хвилі на узбережжі піднімуться до 1,8 метра заввишки. Крім цього, регіон накриють дощі.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі на 16-й станції Великого Фонтану після шторму Трістан майже повністю зник один з пляжів.

    Теги: Одеса пляжі шторм вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нищівний шторм в Одесі зруйнував терасу на узбережжі (фото)