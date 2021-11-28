В Одесі через туман не зміг приземлитися літак

Через густий туман літак не зміг приземлитися в Одеському аеропорту

Літак робив кілька кіл над містом, проте не зміг вийти на посадку

В Одесі не зміг приземлитися літак, який летів з Києва. Причиною тому став густий туман. Про це повідомляє видання «Думська».

Борт Boeing 737-8HX авіакомпанії Bees Airlines вилетів з Києва о 5:44, на 20 хвилин пізніше розкладу, і прибув до Одеси о 6:56, проте через туман не пішов на посадку і зробив кілька кіл над містом, а потім попрямував назад до столиці.

О 8:25 літак приземлився в «Борисполі».

Одеський аеропорт успішно прийняв наступний літак о 8:36 ранку – зі Стамбула прибув Airbus 321 «Турецьких авіаліній».

Як повідомлялося раніше, 23 листопада в Одесі через щільний туман чотири літаки не змогли здійснити посадку в місцевому аеропорту.

Не сів в Одесі і літак з польського Вроцлава. Судно, що прямувало з Варшави, повернулося в аеропорт вильоту.

Крім того, як повідомляється, був скасований вечірній рейс сполученням «Стамбул–Одеса».

Як повідомляється, диспетчерам довелося направляти літаки на інші аеродроми.

Зокрема, пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера зробили кілька кіл над містом, але не ризикнули приземлятися і полетіли до Румунії.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Київ вкрив густий туман. Про це повідомляють читачі «Главкома».

Атмосферне явище мешканці столиці спостерігали близько 9-ї години ранку.

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