  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі через туман не зміг приземлитися літак

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через густий туман літак не зміг приземлитися в Одеському аеропорту - В Одесі через туман не зміг приземлитися літак
    Через густий туман літак не зміг приземлитися в Одеському аеропорту
    фото: flightradar

    Літак робив кілька кіл над містом, проте не зміг вийти на посадку

    В Одесі не зміг приземлитися літак, який летів з Києва. Причиною тому став густий туман. Про це повідомляє видання «Думська».

    Борт Boeing 737-8HX авіакомпанії Bees Airlines вилетів з Києва о 5:44, на 20 хвилин пізніше розкладу, і прибув до Одеси о 6:56, проте через туман не пішов на посадку і зробив кілька кіл над містом, а потім попрямував назад до столиці.

    О 8:25 літак приземлився в «Борисполі».

    Одеський аеропорт успішно прийняв наступний літак о 8:36 ранку – зі Стамбула прибув Airbus 321 «Турецьких авіаліній».

    Як повідомлялося раніше, 23 листопада в Одесі через щільний туман чотири літаки не змогли здійснити посадку в місцевому аеропорту.

    Не сів в Одесі і літак з польського Вроцлава. Судно, що прямувало з Варшави, повернулося в аеропорт вильоту.

    Крім того, як повідомляється, був скасований вечірній рейс сполученням «Стамбул–Одеса».

    Як повідомляється, диспетчерам довелося направляти літаки на інші аеродроми.

    Зокрема, пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера зробили кілька кіл над містом, але не ризикнули приземлятися і полетіли до Румунії.

    Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Київ вкрив густий туман. Про це повідомляють читачі «Главкома».

    Атмосферне явище мешканці столиці спостерігали близько 9-ї години ранку.

    Читайте також:
    Теги: Одеса атмосферне явище літак Boeing аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі через туман не зміг приземлитися літак