На Одещині чоловік застрелив товариша під час полювання

Чоловік сам повідомив поліцію про інцидент

На Одещині в Ізмаїльському районі під час полювання смертельне поранення дістав один із мисливців. Про це повідомили в пресслужбі регіонального відділення поліції.

Там зазначили, що до них самостійно звернувся 64-річний житель Саф’янівської ОТГ, який і розповів, що застрелив власного товариша на полюванні.

«Від поранення у груди 49-річний потерпілий загинув на місці. Правопорушник пояснив, що цілив у дичину, проте випадково влучив у приятеля», – інформує пресслужба.

Правоохоронці розповіли, що вилучили й доправили на експертизу дві мисливські рушниці. На дослідження збираються відправити також тіло загиблого.

Фігуранта доставили до територіального відділу поліції, вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.119 (вбивство, вчинене через необережність) Кримінального кодексу України, за що передбачено від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі. Тіло померлого чоловіка буде направлено на судово-медичну експертизу.