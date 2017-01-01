На Одещині дев'ятирічний хлопчик впав в алкогольну кому

Лікарі діагностували у хлопчика сильну алкогольну інтоксикацію

В Ізмаїлі Одеської області дев'ятирічний хлопчик впав в алкогольну кому, його госпіталізували в реанімацію. Про це повідомили в Ізмаїльському міськвідділі Одеського ГУ ДСНС. «4 грудня о 15.18 в службу порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога у відкритті вхідних дверей квартири будинку по вул. Івана Франка.



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Одеські медики констатували у дитини алкогольну кому та госпіталізували до реанімації

Лікарі діагностували у хлопчика сильну алкогольну інтоксикацію

В Ізмаїлі Одеської області дев'ятирічний хлопчик впав в алкогольну кому, його госпіталізували в реанімацію.

Про це повідомили в Ізмаїльському міськвідділі Одеського ГУ ДСНС.

«4 грудня о 15.18 в службу порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога у відкритті вхідних дверей квартири будинку по вул. Івана Франка. Повідомлялося, що в цій замкненій квартирі перебуває дитина, якій, ймовірно, стало зле», – йдеться в повідомленні.

На місце виклику оперативно прибули рятувальники. За допомогою драбини вони проникли у квартиру через балкон. На підлозі в одній із кімнат виявили непритомного 9-річного хлопчика. Медики констатували в нього алкогольну кому та госпіталізували до реанімації.

«Стан хлопчика вкрай важкий. Лікарі діагностували сильну алкогольну інтоксикацію. За наявною інформацією, дитина жила в благополучній родині. Яким саме чином алкоголь потрапив у дитячий організм, встановить поліція», – уточнили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що гравці юнацької футбольної команди із Челябінська влаштували алкогольну вечірку на дитячому майданчику.

Юні футболісти після святкування заснули просто на дитячому майданчику. На ногах встояв лише 13-річний голкіпер Валерій, який розповів на камеру, що хлопці отруїлись у кафе.