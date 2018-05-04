На Одещині крокодил випав з вікна, тому що його випустили «погуляти»

Рептилія впала з п’ятого поверху будинку і вижила

У Білгород-Дністровському Одеської області 1 травня стався незвичайний інцидент - поліцейським довелося ловити крокодила, який випав з балконного вікна. Про це повідомляє 04849.com.ua з посиланням на інформацію міського відділу поліції. Рептилія випала з вікна балкону квартири на п'ятому поверсі по вулиці Перемоги, 11. Уточнюється, що



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Ілюстративне фото

Рептилія впала з п’ятого поверху будинку і вижила

У Білгород-Дністровському Одеської області 1 травня стався незвичайний інцидент - поліцейським довелося ловити крокодила, який випав з балконного вікна.

Про це повідомляє 04849.com.ua з посиланням на інформацію міського відділу поліції.

Рептилія випала з вікна балкону квартири на п'ятому поверсі по вулиці Перемоги, 11.

Уточнюється, що тварину відпустив «погуляти» чоловік, який і тримав його у себе вдома. Наслідком такої прогулянки стало падіння крокодила на землю.

За інформацією прес-служби поліції, незважаючи на те, що у правоохоронців немає навичок спілкування з такими тваринами, їм все ж вдалося зловити крокодила, зв'язати його і передати власнику.

Чоловіка планують залучити до адміністративної відповідальності.