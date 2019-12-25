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    На Одещині побили жінку-військовослужбовця. Загороднюк взяв справу під особистий контроль

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    Міністр оборони України Андрій Загороднюк&nbsp; - На Одещині побили жінку-військовослужбовця. Загороднюк взяв справу під особистий контроль
    Міністр оборони України Андрій Загороднюк 

    Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури

    В Одеській області на території однієї з військових частин невідомі побили жінку-військовослужбовця. Міністр оборони України Андрій Загороднюк взяв справу під особистий контроль.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин в Одеській області... Справу беру під особистий контроль», – наголосив міністр.

    Він повідомив, що в Одесі зараз перебуває його перший заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці.

    Паралельно, за словами Загороднюка, Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.

    «Деталі повідомлю після того, як з’ясую усі подробиці», – зазначив міністр.

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    Нагадаємо, Україна та Естонія задекларували наміри співпрацювати у сфері тероборони.

    кримінал міністр армія Одещина розслідування Андрій Загороднюк
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