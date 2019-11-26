Україна та Естонія задекларували наміри співпрацювати у сфері тероборони



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Підписання Декларації про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони Фото: Міноборони України

Предметом документу визначено співпрацю у напрямку розробки концепції територіальної оборони України та практичної імплементації пілотного проєкту в цій сфері

В рамках візиту міністра оборони України до Естонської Республіки 26 листопада у Таллінні відбулася зустріч Андрія Загороднюка з міністром оборони Естонії Юрі Луйком.

Сторони обговорили актуальні напрями співпраці між оборонними відомствами обох країн та окреслили подальші кроки співпраці, повідомляє пресслужба Міноборони України.

Також за результатами зустрічі було підписано Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони.

Предметом документу визначено співпрацю у напрямку розробки концепції територіальної оборони України та практичної імплементації пілотного проєкту в цій сфері у визначених територіально-адміністративних одиницях (областях) України.

Розробку проєкту концепції територіальної оборони України планується здійснити з урахуванням досвіду утворення та функціонування Естонської Спілки Оборони і добровольчої національної оборонної організації Естонської Республіки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував Естонії за фінансову, технічну та військову допомогу.

Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС).

Як повідомлялось, Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

Зазначимо, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.