На Одещині потонув рибалка



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Трагедія сталася біля Чорноморська

У Чорному морі потонув рибалка, який впав з катамарану біля Чорноморська. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

За словами очевидців, чоловік ловив рибу на катамарані, потім різко пропав, після чого городяни подзвонили в службу порятунку.

Співробітники ДСНС України прибули за адресою вулиця Набережна, причал № 118, щоб дістати тіло потонулого з води.

Загиблий - чоловік, 60-66 років. Його особисті дані і причина смерті встановлюються.

Від ГосЧС залучалась 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу.

Джерело: Трасса Е-95