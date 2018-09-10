На Одещині потонув рибалка
-
Розсилка
Трагедія сталася біля Чорноморська
У Чорному морі потонув рибалка, який впав з катамарану біля Чорноморська. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.
За словами очевидців, чоловік ловив рибу на катамарані, потім різко пропав, після чого городяни подзвонили в службу порятунку.
Співробітники ДСНС України прибули за адресою вулиця Набережна, причал № 118, щоб дістати тіло потонулого з води.
Загиблий - чоловік, 60-66 років. Його особисті дані і причина смерті встановлюються.
Від ГосЧС залучалась 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу.
Джерело: Трасса Е-95