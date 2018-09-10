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    На Одещині потонув рибалка

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    На Одещині потонув рибалка

    Трагедія сталася біля Чорноморська

    У Чорному морі потонув рибалка, який впав з катамарану біля Чорноморська. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

    За словами очевидців, чоловік ловив рибу на катамарані, потім різко пропав, після чого городяни подзвонили в службу порятунку.

    Співробітники ДСНС України прибули за адресою вулиця Набережна, причал № 118, щоб дістати тіло потонулого з води.

    Загиблий - чоловік, 60-66 років. Його особисті дані і причина смерті встановлюються.

    Від ГосЧС залучалась 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу.

    Джерело: Трасса Е-95

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