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    На Одещині військовий зарізав товариша по службі

    Після вбивства підозрюваний військовослужбовець зник у невідомому напрямку
    В Одеській області, в смт. Алтестово, військовослужбовець контрактної служби зарізав свого товариша по службі. Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури Південного регіону України. «У неділю, 3 грудня, в смт. Алтестово, поблизу продовольчого магазину, між двома військовослужбовцями контрактної служби виник конфлікт, який згодом
    • Сьогодні, 18:08
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    Після вбивства підозрюваний військовослужбовець зник у невідомому напрямку

    В Одеській області, в смт. Алтестово, військовослужбовець контрактної служби зарізав свого товариша по службі. Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури Південного регіону України.

    «У неділю, 3 грудня, в смт. Алтестово, поблизу продовольчого магазину, між двома військовослужбовцями контрактної служби виник конфлікт, який згодом переріс в бійку. Під час з'ясування стосунків один з військових отримав важкі тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення правої частини області грудної клітини, що призвело до його загибелі на місці події», – йдеться в повідомленні.

    Після події підозрюваний військовослужбовець зник у невідомому напрямку, однак через деякий час повідомив командуванню про своє місцезнаходження і був затриманий співробітниками поліції.

    Зазначається, що на даний момент підозрюваному планують повідомити про підозру у вчиненні кримінального злочину і готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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