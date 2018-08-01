На Одещині засудили винуватця ДТП, унаслідок якої загинув пасажир



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Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі

Прокуратура Одеської області підтримувала публічне обвинувачення у суді стосовно підозрюваного у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила летальні наслідки (ч. 2 ст. 286 КК України).

За результатами судового розгляду винуватця ДТП засуджено до 5 років ув’язнення та на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами.

У суді 42-річний чоловік свою провину визнав у повному обсязі та підтвердив всі обставини подій.

Так, 13 березня 2018 року близько опівночі нетверезий водій «Nissan Pulsar», рухаючись по вул. Заводській у напрямку вул. Балківської, не впорався з керуванням та на швидкості допустив зіткнення зі стовпом лінії електропередач.

Унаслідок цього дівчина - пасажир автомобілю, отримала численні тілесні ушкодження та від больового шоку померла на місці події.