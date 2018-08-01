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    На Одещині засудили винуватця ДТП, унаслідок якої загинув пасажир

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    На Одещині засудили винуватця ДТП, унаслідок якої загинув пасажир

    Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі

    Прокуратура Одеської області підтримувала публічне обвинувачення у суді стосовно підозрюваного у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила летальні наслідки (ч. 2 ст. 286 КК України).

    За результатами судового розгляду винуватця ДТП засуджено до 5 років ув’язнення та на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами.

    У суді 42-річний чоловік свою провину визнав у повному обсязі та підтвердив всі обставини подій.  

    Так, 13 березня 2018 року близько опівночі нетверезий водій «Nissan Pulsar», рухаючись по вул. Заводській у напрямку вул. Балківської, не впорався з керуванням та на швидкості допустив зіткнення зі стовпом лінії електропередач.

    Унаслідок цього дівчина - пасажир автомобілю, отримала численні тілесні ушкодження та від больового шоку померла на місці події.

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