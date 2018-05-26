На Одещині зберігається надзвичайна пожежна небезпека

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Мешканців регіону закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках і на відкритих територіях

Протягом 26-28 травня на території Одеської області утримуватиметься надзвичайна та висока пожежна небезпека. Очікується північно-східний вітер до 18 м/с; місцями прогнозують короткочасний дощ.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

У суботу, 26 травня, денна температура сягне 27 градусів тепла. В області очікується короткочасний дощ та гроза. Згідно прогнозу, температура морської води триматиметься на рівні 19-20 градусів.

У неділю та понеділок синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний до 14 м/с. Температура вночі — 12-17 градусів, а вдень — 22-27 із позначкою «плюс».