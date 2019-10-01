На Одещины трактор впав з обриву



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Поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинув тракторист

Аварія сталася сьогодні вранці за межами села Миколаївка Білгород-Дністровського району.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Слідчо-оперативною групою по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод попередньо встановлено, що 40-річний чоловік, рухаючись по польовій дорозі вздовж схилу, не впорався з керуванням, трактор перевернувся, а тракторист від отриманих травм загинув.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.