На одеських курортах «поржавіло» море: причини поки невідомі



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Результати проб води стануть відомі 4 вересня

Морська вода біля курортів Одеської області набула жовто-рудого кольору, причому на гребенях хвиль у деяких акваторіях Чорного моря помітна брудна плівка, що відлякує одеситів та приїжджих відпочивальників від купання. Багато туристів в розпал «оксамитового» сезону залишають пляжі на Кароліно-Бугазі, Санжейці, Грибівці, Лузанівці, Фонтанці.

Про це 3 вересня пише Укрінформ.«Інспектори та працівники лабораторії Держекоінспекції зараз беруть проби води біля пляжів для проведення досліджень: йдеться про розлив мазуту, масла чи збільшення відмерлих водоростей. Вранці 4 вересня будемо вже мати результати», - повідомила в.о. директора Держекоінспекції Північно-Західного регіону Чорного моря Ольга Філіна.

За її словами, минулого тижня у морі поблизу пляжу Лузанівка фахівці Держекоінспекції виявили у відібраних пробах води перевищення гранично допустимих концентрацій зважених речовин, сірководню і заліза. Також встановлено знижені концентрації кисню.

У свою чергу керівник науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря» (УкрНЦЕМ) Віктор Коморін повідомив, що експерти вважають, що зміна кольору морської води пов'язана з різким розмноженням дінофлагелятних водоростей (Dinoflagellata - лат.), які іноді спричиняють «червоні припливи» у прибережних водах.

«Багато їх видів здатні до біолюмінесценції. Паразитичні дінофлагеляти іноді спричинюють епізоотію в популяціях риб і ракоподібних. Крім того, часто в клітинах дінофлагелятів утворюються токсини, наприклад, гоніатоксин. Дослідники вважають їх токсичними, бо цей токсин має властивість накопичуватися у тканинах молюсків, ракоподібних та риб», - зазначив він.

Коморін наголосив, що масовому розмноженню дінофлагелятних водоростей сприяє, передусім, наявність у морській воді надмірної кількості органічних та біогенних речовин, що потрапляють у море з річок та інших водостоків, наприклад, внаслідок аварій у мережах зливової каналізації.

«Такі явища дослідники вже спостерігали у Північно-Західному регіоні Чорного моря в 1999 та 2005 роках. От зараз знову склалися сприятливі умови для дінофлагелятів, а саме: відповідна температура води, солоність і накопичення біогенних речовин. Тобто не лише органічних сполук, а й таких біогенних речовин, як нітрити, фосфати, нітрати, які потрапляють у море з полів після зливових дощів», - підкреслив керівник УкрНЦЕМ.