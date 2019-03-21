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    Правоохоронці викрили посадовця виконавчої служби на Одещині, який за хабар намагався уникнути протоколу про корупцію

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    Правоохоронці викрили посадовця виконавчої служби на Одещині, який за хабар намагався уникнути протоколу про корупцію

    Підозрюваного спіймали «на гарячому»

    Комінтернівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом пропозиції, надання хабара (ч. 3 ст. 369 КК України).

    Про це інформує прес-служба відомства, повідомляє «Главком».

    У рамках розслідування 20 березня правоохоронці викрили посадовця виконавчої служби.

    «На гарячому» затримали керівника районного відділу Державної виконавчої служби під час спроби надати 1000 доларів США хабара співробітнику Управління захисту економіки органів поліції.

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    Правоохоронці викрили посадовця виконавчої служби на Одещині, який за хабар намагався уникнути протоколу про корупцію
    Правоохоронці викрили посадовця виконавчої служби на Одещині, який за хабар намагався уникнути протоколу про корупцію
    Правоохоронці викрили посадовця виконавчої служби на Одещині, який за хабар намагався уникнути протоколу про корупцію
    Правоохоронці викрили посадовця виконавчої служби на Одещині, який за хабар намагався уникнути протоколу про корупцію

    За неправомірні кошти представник виконавчої служби планував врегулювати з поліцейським питання та уникнути складення протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

    Слідчо-оперативні заходи проведені за участі прокурорів місцевої прокуратури, співробітників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки та Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідчих Лиманського відділу поліції.

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