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    На одеському пляжі стався зсув ґрунту, тривають пошукові роботи

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    Між центральним пляжем Одеси та пансіонатом &laquo;Борей&raquo; стався зсув ґрунту - На одеському пляжі стався зсув ґрунту, тривають пошукові роботи
    Між центральним пляжем Одеси та пансіонатом «Борей» стався зсув ґрунту
    Фото: ДСНС

    Пляж вважається аварійним та був закритий для відвідування

    В Одесі на узбережжі моря у неділю стався зсув ґрунту. Рятувальники проводять пошукові роботи, щоб з'ясувати, чи немає під завалами людей.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що у Київському районі м. Одеса між центральним пляжем та пансіонатом «Борей» стався зсув ґрунту з схилу на узбережжя на площі близько 150 м кв. Станом на 19 год. 15 хв. на місці зсуву ґрунту нікого не знайдено, пошукові роботи продовжуються.

    Зазначається, що від ДСНС залучено 36 осіб та сім одиниць техніки.

    За попередньою інформацією, вказаний пляж вважається аварійним та був закритий для відвідування.

    ДСНС Одеса пляжі відпочинок рятувальники
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