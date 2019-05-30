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    На півночі Одеської області запрацювала нова радіостанція

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    На півночі Одеської області запрацювала нова радіостанція

    У місті Балта Одеської області розпочало роботу в тестовому режимі радіо «Балта-ФМ».

    Тепер жителі північних районів Одещини зможуть отримувати найсвіжіші та найцікавіші новини.

    «Хочемо, щоб жителі Балтського, Подільського, Кодимського та інших районів, які слухають« Балта-ФМ »були в курсі останніх подій», - говорить диктор «Балта-ФМ» Микола Машкевич.

    Творчий колектив нової радіостанції активно працює над тим, щоб ранок кожного дня для радіослухачів починалося з гарного настрою.

    «Дуже хочу, щоб наше радіо увійшло в кожну сім'ю. А ми, в свою чергу, будемо намагатися зробити ефір змістовним і цікавим для аудиторії різного віку», - говорить диктор« Балта-ФМ »Оксана Гармаш.

    Однією з найважливіших складових успішної радіостанції є музична складова, і їй на «Балта-ФМ» приділяється особлива увага, каже звукорежисер Артур Містюк: «На нашому радіо буде багато музики і пісень, які будуть задавати ритм на весь день, дарувати слухачам гарний настрій і драйв».

    Джерело: Думская

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