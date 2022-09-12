Напис на пам’ятнику Катерині. Поліція Одеси начиталася Шарія та влаштувала терор активістці

Одеську активістку Марину Бойко викликали на допит до поліції

Поліція Одеси розшукує активістку «Європейської Солідарності», очільницю одеського осередку ГО «Солідарна молодь» Марину Бойко нібито за надпис на пам’ятнику Катерині ІІ «Екатерина=Путин». Сама ж Марина Бойко запевнила, що не причетна до появи напису на пам’ятнику.

Як повідомила голова ГО «Солідарна молодь», депутатка Київради Дінара Габібуллаєва на своїй сторінці у Facebook, інформацію про те, що Марина Бойко нібито зробила напис на пам’ятнику поширили проросійські Telegram-канали, зокрема, йдеться про блогера Анатолія Шарія.

«Ранок почався не з кави. Нашу лідерку з «Солідарна Молодь Одещини» Марину Бойко шукає поліція за начебто розмалювання пам’ятнику Катерині в Одесі. І звісно, телеграм помийки (рупори російської пропаганди) підхопили і а-ля здали поліції.

Пам'ятнику Катерині не місце і всьому російському, всьому, що має меті знищення української ідентичності. Ми вже дивимось в майбутнє і там немає місця кривавим імперіям.

Наша організація підтримує підпис «Екатерина = Путин». І мала послідовну та тверду позицію щодо демонтажів пам’ятників імперського тоталітарного режиму. Але питання: для чого поліція охороняє російські символи?» – зазначила політикиня.

Активістка Марина Бойко на своїй сторінці у Facebook підтвердила, що її викликали у відділок поліції. Вона також зазначила, що не причетна до появи напису, водночас вона повністю підтримує вимогу прибрати пам’ятник російській цариці з Одеси. Дівчина повідомила, що отримує погрози з проросійських ресурсів.

«Вчора невідомі патріоти залишили під пам'ятником російській імператриці в Одесі напис «Екатерина = Путин». Вночі на деяких російських пропагандистських ресурсах з'явилася версія, що це зробила я. Поки одні надсилають мені погрози, а інші пишуть слова підтримки, маю внести ясність у ситуацію. Друзі, інформую, що хоча я згодна із змістом напису і вважаю, що пам'ятник необхідно демонтувати, але я нічого не малювала і не писала на ньому. А присвоювати собі чужі досягнення було б не чесно», – написала активістка.

«Кому цікаво – мене тут у відділок поліції запросили. Сподіваюся, для того, щоб встановити особи проросійських елементів, які пишуть мені погрози. Ну не для того ж, щоб захищати імператрицю?» – додала Марина Бойко.

Нагадаємо, 10 вересня на пам'ятнику імператриці Катерині ІІ в Одесі з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Імператрицю прирівняли до російського диктатора Путіна.