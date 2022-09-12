Пам’ятник Катерині ІІ. Чиновник одеської мерії виступив проти та спровокував скандал

Пам'ятник є невід'ємним елементом ансамблю Катерининської площі

Пам'ятник засновниці Одеси, імператриці Катерині ІІ не може бути знесений. Про це заявив голова управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Володимир Мещеряков.

А його словами, пам'ятник є невід'ємним елементом ансамблю Катерининської площі, Приморського бульвару з Потьомкінськими сходами та всього ядра історичного центру Одеси, сформованих у 19-20-му ст. Саме ця територія представлена у номінаційному досьє міста-порту для включення до ЮНЕСКО, тому не може бути змінена.

«Саме з цією метою відтворювалася історична скульптурна композиція після демонтажу пам’ятника Потьомкінцям, що був дисонуючим елементом, виконаним в стилі соцреалізму. На шляху до ЮНЕСКО завданням влади Одеси та України є приведення номінованої історичної території та розташованих на ній архітектурних ансамблів 19-20 століть у стан, що максимально відповідає цьому періоду.

У туристичних буклетах усього світу буде написано: «Потрапивши на територію цього об’єкту ЮНЕСКО, ви зможете насолодитися атмосферою міста-порту Одеси кінця 19-го, початку 20 століть, періоду найбільшого розвитку цього унікального історичного міста Північного Причорномор’я», – зазначив Мещеряков.

Слова чиновника викликали не аби яку суперечку серед його підписників. «В Одесі не існує «потемкінських», сходів. І ніколи не існувало», «Колеги, забудьте про свої «ансамблі». Ви схожі на малих дітей, які граюься фантиками біля жерла вулкану. Усе російське й імперське на території України має бути знищене і буде знищене», «Історична архітектура Одеси має всі ознаки імперської належності, оскільки створювалася чиновниками та громадянами імперії, тому має бути демонтована, щоб не нагадувати про існування цього ганебного історичного минулого. Починати, гадаю, слід з Оперного...», «Якщо казати про «невід'ємну частину ансамблю», то вам, пане Volodymyr Meshcheriakov, треба вже топити за пам'ятник потьомкінцям, бо він простояв на тому місці довше за Єкатерину... І теж відображує фрагмент історії міста».

Нагадаємо, невідомі розписали пам'ятник Катерині ІІ в Одесі і порівняли її з Путіним.

Раніше повідомлялося, що Одеська обласна військова адміністрація рекомендувала Одеській міськраді демонтувати пам'ятники Катерині II та Олександру Суворову. Про це стало відомо з листа ОВА до мерії. В листі зазначається, що вказані пам'ятники не приймалися під охорону держави як об’єкти культурної спадщини.

Мер Одеси Геннадій Труханов повністю проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській цариці Катерині ІІ.