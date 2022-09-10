Невідомі розписали пам'ятник Катерині ІІ в Одесі і порівняли її з Путіним (фото)

У соцмережах з'явилися заклики до одеситів приходити та «демонтувати» пам'ятник

Сьогодні в Одесі, 10 вересня, на пам'ятнику засновниці Одеси, імператриці Катерині ІІ з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Про це повідомляє «Ізбірком»

Імператрицю прирівняли до російського диктатором Путіна: «Єкатеріна = Путін».

2 фото На весь екран



Крім того, у соцмережах з'явилися заклики до одеситів приходити та «демонтувати» пам'ятник найближчим часом.

Як зазначає видання, цього року, 15 лютого, відбулася чергова переговорна процедура, згідно з якою 2 млн 170 тис. грн з бюджету виділили на охорону пам'ятника. Чи охороняється пам'ятник зараз Управлінням поліції в Одеській області, – наразі невідомо. Пам'ятник охороняється починаючи з 2010 року.

Раніше повідомлялося, що Одеська обласна військова адміністрація рекомендувала Одеській міськраді демонтувати пам'ятники Катерині II та Олександру Суворову. Про це стало відомо з листа ОВА до мерії. В листі зазначається, що вказані пам'ятники не приймалися під охорону держави як об’єкти культурної спадщини.

Мер Одеси Геннадій Труханов повністю проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській цариці Катерині ІІ.