Нетвереза одеситка спробувала «заспокоїти» п’ятимісячного сина накривши подушкою



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Одеські поліцейські затримали жительку області за підозрою у замахові на вбивство власного дитяти

Подія сталася в ніч з 30 листопада на 1 грудня в одеській лікарні, де 33-річна жінка знаходилася зі своїм п’ятимісячним сином. Коли дитина зайшлася плачем, нетвереза мати спробувала «заспокоїти» її, накривши подушкою. Непоправному запобігла сусідка по палаті, яка побачила дії жінки і забила на сполох.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Правоохоронці негайно забрали горе-матір та доставили її до поліції.

Як з’ясувалося, все почалося з горілки, яку жінка купила у найближчому магазині. Повернувшись із пляшкою у палату, вона взялася за розпивання оковитої. У цей час малюк прокинувся і почав плакати. Щоб дитина не заважала, мати взяла подушку і поклала її на обличчя сина.

Наразі правопорушницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували її дії як замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Жінці вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15 та п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - довічне позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.