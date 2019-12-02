Поліція розповіла про підозрюваних у вбивстві дитини депутата



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Підозрюваним по 18 і 19 років

Підозрюваним у стрілянині по машині депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва та вбивстві його трирічного сина 18 та 19 років. Про це повідомив сьогодні під час брифінгу очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Дві особи, молоді люди 18-ти та 19 років. Все інше будемо встановлювати під час проведення розслідування. Ми проводимо слідчі дії», - сказав він.

Крищенко повідомив, що один із затриманих є вихідцем із Західної України, другий - з Центральної.

У столиці хлопці перебували недовгий час, винаймаючи житло.

За словами Крищенка, у затриманих вилучено підроблені документи.

Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.