Вбивство дитини в Києві: поліція розглядає три версії стрілянини



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Розстріл машини В'ячеслава Соболєва стався в центрі Києва Фото: Світлана Моголюк, Главком

Справа розслідується як умисне вбивство дитини

Слідчі розглядають три основних версії стрілянини по машині депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, в результаті якої було вбито трирічну дитин: сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність депутата або його попередня та нинішня професійна діяльність.

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу.

Він додав, що немає відомостей, що Соболєв був свідком чи фігурантом якоїсь кримінальної справи.

Окрім цього, очільник київської поліції Андрій Крищенко пояснив, чому справу не порушили як замовне убивство. «Очевидно, що вбита дитина. Тому порушена 2 частина статті 115 (умисне вбивство малолітньої дитини. – Ред.)», - сказав він і додав, що так кваліфікували справу одразу після скоєння злочину, але в подальшому статтю можуть змінити.

Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.