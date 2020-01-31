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    Новий корабель-розвідник ВМС України пройшов випробування біля берегів Одеси

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    Новий корабель-розвідник ВМС України пройшов випробування біля берегів Одеси
    Фото: ВМС ЗС України

    Екіпаж позитивно оцінив можливості корабля

    Спущений торік на воду зі стапелів заводу «Кузня на Рибальському» корабель-розвідник ВМС ЗС України успішно здійснив ходові випробування в Одеській затоці.

    Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗС України на своїй сторінці в Facebook.

    «Від стінки заводу «Україна» вийшов у море корабель, який сплановано для передачі Військово-морським силам ЗС України. Метою виходу було проведення частини заводських ходових випробувань», - йдеться в повідомленні.

    За оцінкою заступника генерального директора з виробництва заводу «Кузня на Рибальському» Олександра Вишневецького, «корабель виконав поставлені завдання відповідно до запланованої програми. Всі заходи випробувань проведені».

    Зазначається, що за підсумками випробувань, недоліків у роботі механізмів не виявлено. Екіпаж позитивно оцінив можливості корабля.

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    Новий корабель-розвідник ВМС України пройшов випробування біля берегів Одеси
    Новий корабель-розвідник ВМС України пройшов випробування біля берегів Одеси
    Новий корабель-розвідник ВМС України пройшов випробування біля берегів Одеси
    Новий корабель-розвідник ВМС України пройшов випробування біля берегів Одеси
    Новий корабель-розвідник ВМС України пройшов випробування біля берегів Одеси

    Корабель було спущено на воду 23 квітня 2019 року, наразі його дообладнують на підприємстві «Судоверф Україна».

    Протягом 30 січня представники заводу разом з екіпажем виконували різноманітні завдання з перевірки якості роботи механізмів та агрегатів корабля відповідно до запланованого графіка.

    Нагадаємо, корабель ВМС був відправлений до Одеси зі столичного заводу в плавучому доку. Довжина його 54,8 метрів, ширина 9,8 метра, водотоннажність 1 тисяча 220 тонн. Корабель-розвідник спроможний розвивати швидкість 11,6 вузла і перебувати в автономному плаванні 28 діб.

    На підприємстві «Судоверф Україна» корабель оснастили, зокрема, вітчизняною станцією радіотехнічної розвідки «Мельхіор», що функціонує в пасивному режимі радіолокації. Перевага цієї станції у порівнянні з іншими моделями РТР полягає у тому, що вона спроможна точно фіксувати місцеперебування кораблів, літальних апаратів чи берегових об'єктів, залишаючись непомітною для противника.

    Чорне море Одеса військові навчання корабель Україна ВМС
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