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    Одеса представлена на міжнародній туристичній виставці в Берліні

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    Одеса представлена на міжнародній туристичній виставці в Берліні

    З туристичним потенціалом Одеси знайомляться учасники міжнародної виставки ITB Berlin - 2019

    У Берліні відкрилася Міжнародна туристична виставка ITB Berlin 2019, яка триватиме до 10 березня 2019 року. На виставці представлено понад 180 країн, в тому числі і Україна, зокрема Одеса.

    Основна мета участі у виставці - популяризація нашого міста як привабливої дестинації для цілорічного відвідування, розширення співпраці з іншими країнами та містами, а також зміцнення та пошук нових ділових контактів.

    У рамках виставки, крім огляду експозиції, проходять семінари, симпозіуми, зустрічі з експертами, круглі столи для преси та інші заходи.
    Очікується, що цього року виставку відвідають понад 170 000 осіб, з них 110 000 - фахівці в сфері туризму.

    З одеським стендом знайомляться журналісти, представники туристичних компаній, фахівці в сферах PR і маркетингу. Представники Одеси проводять з учасниками виставки переговори, пропонуючи відвідати наше місто 8-14 квітня 2019 року, у період проведення Міжнародного туристичного тижня.

    ITB Berlin - одна з найбільш значущих виставок у світі, яка відображає основні тенденції розвитку міжнародного туризму. Одеса бере участь в ITB Berlin з 2011 року.
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