Одеса відзначить Всесвітній день протидії торгівлі людьми



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До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми в Одесі проведуть тематичні брифінги, акцію «Людина - не товар» і представлять фільм «Жінка в полоні»

З нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, який проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році і відзначається 30 липня, в Одесі заплановано проведення низки заходів.

Так, 26 липня 2019 року о 12:00 по вул. Пушкінській, 32 відбудеться брифінг за участю представників управління сімейної та гендерної політики департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні і громадських організацій.

30 липня о 10:00 у Центрі надання адміністративних послуг (вул. Косовська, 2), в інсталяції «Куб», проведуть брифінг за участю заступниці Одеської міської голови Світлани Бедреги, представників департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та громадських організацій.

Цього ж дня о 16:00 на Соборній площі відбудеться акція «Людина - не товар», організована департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради.

У заході візьмуть участь: представники департаментів охорони здоров'я, освіти і науки, служби у справах дітей Одеської міської ради, Міського центру зайнятості, Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Центру надання вторинної правової допомоги, Національної поліції, прокуратури та громадських організацій.

Під час акції учасникам буде презентована брошура для моряків, надані консультації фахівців відповідних служб та література.

О 19:00 у Літньому театрі (Міський сад) буде організовано перегляд тематичного фільму «Жінка в полоні».