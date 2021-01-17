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    В Одесі спостерігалося захопливе природне явище: в -14° «закипіло» море (відео)

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    В Одесі через сильний мороз &laquo;закипіло&raquo; море - В Одесі спостерігалося захопливе природне явище: в -14° «закипіло» море (відео)
    В Одесі через сильний мороз «закипіло» море
    Фото: Одеса Info

    Останнім часом це явище стало досить рідкісним, адже через теплі зими перепад температур спостерігається нечасто

    В Україні в ніч з 16 на 17 січня по всій країні спостерігалися екстремальні морози. Найхолодніше було на сході та на півночі країни, де місцями градусники показували до -30°. На півдні температура опустилася до критичних -14°. Через велику різницю в температурі моря («плюсова») і потужних морозів одеситам вдалося стати свідками незвичайного природного явища. «Кипляче» море при -20° зняли на відео.

    Відео і подробиці опублікували в Telegram-каналі «Одеса Info».

    Згідно з даними з сайту Sinoptik, вночі 17 січня температура повітря в Одесі була -14°. При тому, що температура води становить 3-5° тепла. Як повідомляється, різниця температур навколишнього середовища і моря становила близько 20°, через що і з’явилося таке захопливе природне явище, коли над водою клубочиться пара.

    «Кипляче» море в Одеському порту. Все через велику різницю температур між водою і повітрям», – написали у підписі до опублікованого відео.

    Також кадри моря, що кипить показала і Dumskaya.net.

    «Подивіться, як в Одесі море «парує», – підписали вони своє відео.

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    Теги: Одеса повітря негода море
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