Попри морозну і ясну погоду Київ знову у ТОП-10 мегаполісів з найбруднішим повітрям
Зимова Русанівка
Рівень забруднення повітря в Києві перевищує допустиму норму утричі
Сьогодні, 17 січня, станом на ранок Київ знаходиться на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 161 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова».
Дані ресурсу Iqair станом на 11:42 17 січня
Інтерактивна карта також свідчить про значне забруднення повітря в Києві.
Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».
Нагадаємо, у неділю, 17 січня, в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22° морозу, у північних, північно-східних областях до мінус 25°, вдень 11-16° морозу.