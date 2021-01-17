  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Попри морозну і ясну погоду Київ знову у ТОП-10 мегаполісів з найбруднішим повітрям

    • Розсилка
    <p>Зимова Русанівка</p> - Попри морозну і ясну погоду Київ знову у ТОП-10 мегаполісів з найбруднішим повітрям

    Зимова Русанівка

    Фото: Станіслав Груздєв

    Рівень забруднення повітря в Києві перевищує допустиму норму утричі

    Сьогодні, 17 січня, станом на ранок Київ знаходиться на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 161 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова».

    2_63Дані ресурсу Iqair станом на 11:42 17 січня

    Інтерактивна карта також свідчить про значне забруднення повітря в Києві.

    1_68

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

    Нагадаємо, у неділю, 17 січня, в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22° морозу, у північних, північно-східних областях до мінус 25°, вдень 11-16° морозу.

    Читайте також:
    17 січня – яке свято, що не можна робити
    Теги: екологія Київ повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies