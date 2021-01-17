Попри морозну і ясну погоду Київ знову у ТОП-10 мегаполісів з найбруднішим повітрям

Рівень забруднення повітря в Києві перевищує допустиму норму утричі

Сьогодні, 17 січня, станом на ранок Київ знаходиться на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 161 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова».

Дані ресурсу Iqair станом на 11:42 17 січня

Інтерактивна карта також свідчить про значне забруднення повітря в Києві.

Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

Нагадаємо, у неділю, 17 січня, в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22° морозу, у північних, північно-східних областях до мінус 25°, вдень 11-16° морозу.

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