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    Суспільство

    В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники

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    Розгортання пунктів обігріву зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей - В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники
    Розгортання пунктів обігріву зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей
    Фото Державної служби з надзвичайних ситуацій

    Упродовж минулої доби до пунктів обігріву звернулось 804 людини

    В Україні, станом на 17 січня, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 836 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 тис. 802 стаціонарних пункти, а ДСНС – 34 мобільні пункти обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Упродовж доби 16 січня до пунктів обігріву звернулось 804 людини, з них 258 – до пунктів ДСНС», – повідомили в ДСНС.

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    В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники
    В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники
    В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники
    В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники
    В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники
    В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники
    В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники
    В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники
    Фото Державної служби з надзвичайних ситуацій

    Зазначається, що розгортання пунктів обігріву зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

    Детальніше про адреси пунктів обігріву в регіонах України можна дізнатися за посиланням.

    Як повідомлялося, попри морозну і ясну погоду Київ знову у ТОП-10 мегаполісів з найбруднішим повітрям.

    Нагадаємо, у неділю, 17 січня, в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22° морозу, у північних, північно-східних областях до мінус 25°, вдень 11-16° морозу.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС рятувальники негода населення
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