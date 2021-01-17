В Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення, – рятувальники
Упродовж минулої доби до пунктів обігріву звернулось 804 людини
В Україні, станом на 17 січня, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 836 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 тис. 802 стаціонарних пункти, а ДСНС – 34 мобільні пункти обігріву на базі наметів та транспортних засобів.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«Упродовж доби 16 січня до пунктів обігріву звернулось 804 людини, з них 258 – до пунктів ДСНС», – повідомили в ДСНС.
Зазначається, що розгортання пунктів обігріву зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.
Детальніше про адреси пунктів обігріву в регіонах України можна дізнатися за посиланням.
Як повідомлялося, попри морозну і ясну погоду Київ знову у ТОП-10 мегаполісів з найбруднішим повітрям.
Нагадаємо, у неділю, 17 січня, в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22° морозу, у північних, північно-східних областях до мінус 25°, вдень 11-16° морозу.