Одеситам на цілий день відключать газ (адреси)
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Розсилка
До уваги одеситів: відключення газопостачання 13 вересня!
13 вересня в зв`язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі будуть відключені від газопостачання .
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: Італійський б-р кут вул. Гімназичної
13 вересня 2018 року з 09:00 до 17:30
будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
|
№ з/п
|
Адреса
|
Назва організації
|
1
|
Тираспольська, 27/29
|
Гуртожиток творчих робітників (будинок культури)
|
2
|
Заславського, 30
|
Харчосмакова фабрика
|
3
|
М. Арнаутська, 100
|
"Інтертелеком"
|
4
|
Старорізнична, 28
|
ЗАО "Пік" котельня та дім з плитами та інд. котлами
|
5
|
Пантелеймонівська, 25
|
Готельно-торгівельний комплекс "Новий Привоз"
|
6
|
провулок Онілової, 18
|
кришна котельня
|
7
|
Катерининська, 88
|
ТОВ "ЖСК "Наш Дім"
|
8
|
Пантелеймонівська, 21
|
"Паркінг"
|
9
|
Пантелеймонівська, 27
|
Рибний корпус
|
10
|
Новощіпний ряд, 5
|
"Автостанція"
|
11
|
Катерининська, 89
|
"Кредо банк"
|
12
|
Гімназична, 21
|
Газові плити та інд. котли
|
13
|
Італійський б-р, 15
|
ТОВ "Каспер"
|
14
|
Італійський б-р, 4
|
"Palladium"
|
15
|
Пантелеймонівська , 5а
|
СК "Спартак"
|
16
|
Маріїнська, 3
|
"Госпіталь"
|
17
|
Пироговська, 7/9
|
котельня
|
18
|
Французький б-р, 10
|
ЗАО "Одесавінпром"
|
19
|
Французький б-р, 27
|
СК "Динамо"
|
20
|
пр-т Шевченка, 1
|
кафе-бар "Шу-Шу"
|
21
|
пр-т Шевченка, 4
|
"Обласна державна адміністрація" - котельня
|
22
|
Р. Кармена, 21
|
ПКФ "Битрадіотехніка"
|
23
|
Р. Кармена, 21а
|
ПКФ "Укрсіббанк"
|
24
|
пр-т Шевченка, 12а, кв. 95
|
населення
|
25
|
пр-т Шевченка , 12а
|
ВАТ "Стікон" - криш. котельня
|
26
|
пр-т Шевченка, 12б
|
ВАТ "Стікон" - криш. котельня
|
27
|
Шампанський провулок, 7
|
кришна котельня
|
28
|
Шампанський провулок, 7а, кв.60
|
"КБО"
|
29
|
Шампанський провулок, 11
|
"Спортивний комплекс", ОНПУ
|
30
|
пр-т Шевченка, 1
|
котельня політехнічного інституту
|
31
|
пр-т Шевченка, 1
|
"Лазанья" КБО
|
32
|
Середньофонтанська , 19-б
|
кришна котельня
|
33
|
Середньофонтанська , 19-в
|
кришна котельня
|
34
|
Семафорний провулок, 4
|
Торгово- виставковий центр
Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.