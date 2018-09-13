Одеситам на цілий день відключать газ (адреси)



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До уваги одеситів: відключення газопостачання 13 вересня!

13 вересня в зв`язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі будуть відключені від газопостачання .

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: Італійський б-р кут вул. Гімназичної