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    Новини

    Одеситам на цілий день відключать газ (адреси)

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    Одеситам на цілий день відключать газ (адреси)

    До уваги одеситів: відключення газопостачання 13 вересня!

    13 вересня в зв`язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі будуть відключені від газопостачання .

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: Італійський б-р кут вул. Гімназичної 

    13 вересня 2018 року з 09:00 до 17:30 
    будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:      

    № з/п
    Адреса
    Назва організації
    1
    Тираспольська, 27/29
    Гуртожиток творчих робітників (будинок культури)
    2
    Заславського, 30
    Харчосмакова фабрика
    3
    М. Арнаутська, 100
    "Інтертелеком"
    4
    Старорізнична, 28
    ЗАО "Пік" котельня та дім з плитами та інд. котлами
    5
    Пантелеймонівська, 25
    Готельно-торгівельний комплекс "Новий Привоз"
    6
    провулок Онілової, 18
    кришна котельня
    7
    Катерининська, 88
    ТОВ "ЖСК "Наш Дім"
    8
    Пантелеймонівська, 21
    "Паркінг"
    9
    Пантелеймонівська, 27
    Рибний корпус
    10
    Новощіпний ряд, 5
    "Автостанція"
    11
    Катерининська, 89
    "Кредо банк"
    12
    Гімназична, 21
    Газові плити та інд. котли 
    13
    Італійський б-р, 15
    ТОВ "Каспер"
    14
    Італійський б-р, 4
    "Palladium"
    15
    Пантелеймонівська , 5а
    СК "Спартак"
    16
    Маріїнська, 3
    "Госпіталь"
    17
    Пироговська, 7/9
    котельня
    18
    Французький б-р, 10
    ЗАО "Одесавінпром"
    19
    Французький б-р, 27
    СК "Динамо"
    20
    пр-т Шевченка, 1
    кафе-бар "Шу-Шу"
    21
    пр-т Шевченка, 4
    "Обласна державна адміністрація" - котельня
    22
    Р. Кармена, 21
    ПКФ "Битрадіотехніка"
    23
    Р. Кармена, 21а
    ПКФ "Укрсіббанк"
    24
    пр-т Шевченка, 12а, кв. 95
    населення
    25
    пр-т Шевченка  , 12а
    ВАТ "Стікон" - криш. котельня
    26
    пр-т Шевченка, 12б
    ВАТ "Стікон" - криш. котельня
    27
    Шампанський провулок, 7
    кришна котельня
    28
    Шампанський провулок, 7а, кв.60
    "КБО"
    29
    Шампанський провулок, 11
    "Спортивний комплекс", ОНПУ
    30
    пр-т Шевченка, 1
    котельня політехнічного інституту
    31
    пр-т Шевченка, 1
    "Лазанья" КБО
    32
    Середньофонтанська , 19-б
    кришна котельня
    33
    Середньофонтанська , 19-в
    кришна котельня
    34
    Семафорний провулок, 4
    Торгово- виставковий центр
     
    Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.
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