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    Одеситам повернули частину Чорноморського узбережжя

    • Сьогодні, 07:29
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    Верховний суд скасував незаконні рішення

    Близько гектара землі на Фонтані повернула прокуратура у власність територіальної громади Одеси. Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Йдеться про земельні ділянки в провулку Маяковий, 16, станція Великого Фонтану. За касаційною скаргою прокуратури Верховний суд скасував рішення суду першої інстанції і частково задовольнив позов прокурора.

    Зокрема, визнані недійсними державні акти на землю і витребувано її в інтересах територіальної громади Одеси.

    З'ясувалося, що на підставі судових рішень спірні ділянки передані в приватну власність. У той же час за заявами міської ради ці постанови були скасовані.

    Джерело: Пушкинская.net

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