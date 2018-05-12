Одеситам повернули частину Чорноморського узбережжя

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Верховний суд скасував незаконні рішення

Близько гектара землі на Фонтані повернула прокуратура у власність територіальної громади Одеси. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Йдеться про земельні ділянки в провулку Маяковий, 16, станція Великого Фонтану. За касаційною скаргою прокуратури Верховний суд скасував рішення суду першої інстанції і частково задовольнив позов прокурора.

Зокрема, визнані недійсними державні акти на землю і витребувано її в інтересах територіальної громади Одеси.

З'ясувалося, що на підставі судових рішень спірні ділянки передані в приватну власність. У той же час за заявами міської ради ці постанови були скасовані.

Джерело: Пушкинская.net