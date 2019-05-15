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    Одеситам повідомили про відключення водопостачання

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    Одеситам повідомили про відключення водопостачання

    17 травня буде відключено воду ряду споживачів, що проживають у Малиновському районі Одеси

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни трьох засувок діаметром 200 мм за адресою: вул. Івана та Юрія Лип ріг вул. Генерала Петрова

    17 травня 2019 року з 09:00 до 23:00

    буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

    • вул. Генерала Петрова, 14-24;
    • вул. Івана та Юрія Лип, 7-25;
    • вул. Героїв Крут, 18-36,
    • вул. Космонавтів, 28-36.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

    Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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