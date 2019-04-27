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    Новини

    Одеситам розповіли, де взяти на прокат велосипед (адреси)

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    Одеситам розповіли, де взяти на прокат велосипед (адреси)

    В Одесі розміщені 11 парковок для велопрокату

    Для розвитку в Одесі велосипедного руху КП «Одестранспарксервіс» спільно з ТОВ «Некстбайк Україна» розробило схеми розміщення парковок для велопрокату.

    На сьогодні пости велосипедного прокату розміщені і встановлені за такими адресами:

    • парк ім. Т.Г. Шевченка (вул. Успенська ріг Лідерсовського бул.);
    • сквер Старобазарний ріг пр-ту Олександрівського;
    • пл. Соборна (з боку вул. Садової);
    • вул. Рішельєвська, 11;
    • вул. Пантелеймонівська ріг вул. Леонтовича;
    • Аркадія (центральний вхід);
    • бул. Приморський, 15;
    • пл. Катерининська, 1;
    • пл. Привокзальна, 2;
    • пляж «Ланжерон»;
    • дендропарк Перемоги (сторона просп. Шевченка, сторона вул. М. Говорова).
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