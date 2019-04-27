Одеситам розповіли, де взяти на прокат велосипед (адреси)
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В Одесі розміщені 11 парковок для велопрокату
Для розвитку в Одесі велосипедного руху КП «Одестранспарксервіс» спільно з ТОВ «Некстбайк Україна» розробило схеми розміщення парковок для велопрокату.
На сьогодні пости велосипедного прокату розміщені і встановлені за такими адресами:
- парк ім. Т.Г. Шевченка (вул. Успенська ріг Лідерсовського бул.);
- сквер Старобазарний ріг пр-ту Олександрівського;
- пл. Соборна (з боку вул. Садової);
- вул. Рішельєвська, 11;
- вул. Пантелеймонівська ріг вул. Леонтовича;
- Аркадія (центральний вхід);
- бул. Приморський, 15;
- пл. Катерининська, 1;
- пл. Привокзальна, 2;
- пляж «Ланжерон»;
- дендропарк Перемоги (сторона просп. Шевченка, сторона вул. М. Говорова).