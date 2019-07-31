Одеситам та гостям міста рекомендують утриматися від купання у морі



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Стали відомі результати дослідження морської води на пляжах Одеси

3а офіційним повідомленням ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» проби морської води, відібрані 20-22 липня 2019 року у визначених контрольних точках на пляжах Одеси, відповідають нормативним вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам, окрім проб морської води, відібраних на пляжі 13 станції Великого Фонтану.

З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в оздоровчий період 2019 року та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, рекомендовано тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжі 13 станції Великого Фонтану до особливого розпорядження.

Тимчасову заборону морського водокористування на пляжі 10 станції Великого Фонтану відмінено.