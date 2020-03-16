Одесити почали масово скуповувати продукти (фото)



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Реакція городян на розпорядження міського голови не змусила довго чекати

Незважаючи на те, що в Одесі закрили всі заклади, крім продуктових магазинів та аптек, одесити почали «змітати» продукти з полиць магазинів.

У соціальних мережах люди діляться фотографіями порожніх прилавків в одному з одеських супермаркетів.

«Класне нічне розпорядження міського голови і... ранкове «Метро» зараз», – пишуть одесити.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом.

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 6 513 осіб.