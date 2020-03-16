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    Новини

    Одесити почали масово скуповувати продукти (фото)

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    Одесити почали масово скуповувати продукти (фото)

    Реакція городян на розпорядження міського голови не змусила довго чекати

    Незважаючи на те, що в Одесі закрили всі заклади, крім продуктових магазинів та аптек, одесити почали «змітати» продукти з полиць магазинів.

    У соціальних мережах люди діляться фотографіями порожніх прилавків в одному з одеських супермаркетів.

    «Класне нічне розпорядження міського голови і... ранкове «Метро» зараз», – пишуть одесити.

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    Одесити почали масово скуповувати продукти (фото)
    Одесити почали масово скуповувати продукти (фото)
    Одесити почали масово скуповувати продукти (фото)

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом.

    Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 6 513 осіб.

    метро одесити продукты
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