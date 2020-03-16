В Одесі закрили всі заклади крім продуктових магазинів та аптек



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Одеса вслід за Львовом припиняє роботу всіх закладів крім продуктових магазинів та аптек

Заборона діяти до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів

З метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19 Одеський міський голова підписав розпорядження № 218 від 15.03.2020 р. «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Одесі, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19».

Про це повідомляється в документі на сайті міста.

Згідно з розпорядженням необхідно:

1. 16 березня 2020 року з 00.00 тимчасово зупинити роботу таких об’єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб, розташованих у м. Одесі, до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів:

• кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

• дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;

• фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

• зоопарків, водних парків, парків атракціонів;

• усіх магазинів, крім продуктових та аптек;

• торговельно-розважальних центрів;

• будівельних ринків та інших (крім продуктових);

• ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;

• інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).

2. Попередити керівників закладів, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності про персональну відповідальність за невиконання цього розпорядження згідно з чинним законодавством України.

Нагадаємо, у Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста.

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб. У них відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.