Одесити заборгували за комунальні послуги майже мільярд гривень
- Сьогодні, 14:23
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Статистика за перші два місяця 2018 року
Дані за перші два місяці 2018 року вражаючі - борг вже майже досяг мільярда. Про це повідомляє Головне управління статистики в Одеській області.
Співробітники управління підрахували, скільки одесити повинні за опалення, прибирання прибудинкової території, гарячу і холодну воду.
За опалення і гарячу воду повинні 618 мільйонів, за утримання прибудинкової території - 201 мільйон гривень, за холодну воду - 73 мільйони. І ще 26 мільйонів повинні за вивезення сміття.
Також підраховано, що 3500 домогосподарств отримали субсидії, розмір яких склав 871,7 мільйон гривень.
Джерело: 048.ua