Одесити заборгували за комунальні послуги майже мільярд гривень

Статистика за перші два місяця 2018 року

Дані за перші два місяці 2018 року вражаючі - борг вже майже досяг мільярда. Про це повідомляє Головне управління статистики в Одеській області. Співробітники управління підрахували, скільки одесити повинні за опалення, прибирання прибудинкової території, гарячу і холодну воду. За опалення і гарячу воду повинні 618 мільйонів, за утримання



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Статистика за перші два місяця 2018 року

Дані за перші два місяці 2018 року вражаючі - борг вже майже досяг мільярда. Про це повідомляє Головне управління статистики в Одеській області.

Співробітники управління підрахували, скільки одесити повинні за опалення, прибирання прибудинкової території, гарячу і холодну воду.

За опалення і гарячу воду повинні 618 мільйонів, за утримання прибудинкової території - 201 мільйон гривень, за холодну воду - 73 мільйони. І ще 26 мільйонів повинні за вивезення сміття.

Також підраховано, що 3500 домогосподарств отримали субсидії, розмір яких склав 871,7 мільйон гривень.

Джерело: 048.ua