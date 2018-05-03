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    Одесити заборгували за комунальні послуги майже мільярд гривень

    Статистика за перші два місяця 2018 року
    Дані за перші два місяці 2018 року вражаючі - борг вже майже досяг мільярда. Про це повідомляє Головне управління статистики в Одеській області. Співробітники управління підрахували, скільки одесити повинні за опалення, прибирання  прибудинкової території, гарячу і холодну воду. За опалення і гарячу воду повинні 618 мільйонів, за утримання
    • Сьогодні, 14:23
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    Статистика за перші два місяця 2018 року

    Дані за перші два місяці 2018 року вражаючі - борг вже майже досяг мільярда. Про це повідомляє Головне управління статистики в Одеській області.

    Співробітники управління підрахували, скільки одесити повинні за опалення, прибирання  прибудинкової території, гарячу і холодну воду.

    За опалення і гарячу воду повинні 618 мільйонів, за утримання прибудинкової території - 201 мільйон гривень, за холодну воду - 73 мільйони. І ще 26 мільйонів повинні за вивезення сміття.

    Також підраховано, що 3500 домогосподарств отримали субсидії, розмір яких склав 871,7 мільйон гривень.

    Джерело: 048.ua

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