Одесити затримали пасажирку маршрутки, яка знімала військові об'єкти (відео)

Пасажири маршрутки викликали поліцію

В одній із маршруток Одеси пасажири затримали жінку, яка фіксувала військові об’єкти на телефон. Відповідне відео з’явилося в Telegram-каналах.

Пасажири викликали поліцію. Правоохоронці знайшли в телефоні жінки переписку з російським куратором.

Зазначимо, що після 24 лютого Управління зі зв’язків з громадськістю ЗСУ додатково повідомило про заборону вести зйомки як військової техніки, так і об’єктів інфраструктури. Крім того, заборонено знімати дороги загального користування, блокпости та укріплення, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. У цьому контексті водіям також заборонено користуватися відеореєстраторами.

Передбачається покарання у вигляді:

позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за поширення інформації про направлення чи переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України;

позбавлення волі на строк від 5 до 8 років передбачене за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості;

Вищезазначені дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою надання такої інформації державі-агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.